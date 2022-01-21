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21.01.2022 16:41
Рубрика: Спорт

Хачанов проиграл Надалю на Открытом чемпионате Австралии по теннису

Текст: Максим Домчев
Россиянин Карен Хачанов не смог пройти в четвертый круг Australian Open. Он уступил бывшей первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю.
Карен Хачанов. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Карен Хачанов. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Карен Хачанов. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Уже в первом сете Надаль завладел игровым преимуществом и сумел в нужный момент взять подачу соперника - 6:3. Во второй партии преимущество испанца стало еще более ощутимым - 6:2.

Фото: EPA
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Третий сет подарил интригу. Хачанов сумел перехватить инициативу и оказался сильнее - 6:3. Но уже в начале четвертого сета стало очевидно, что россиянин не сумеет навязать борьбу. Надаль быстро повел в счете и довел встречу до победы - 6:1.

За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с победителем матча между еще одним россиянином Асланом Карацевым и французом Адрианом Маннарино.

Также завершила выступление в Мельбурне в одиночном разряде и Вероника Кудерметова. В третьем круге она уступила Марии Саккари из Греции - 4:6, 1:6.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2022