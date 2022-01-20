Даниил Медведев показал класс главному шоумену Тура - австралийцу Нику Кирьосу

Вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open, поставив на место чудаковатого австралийца Ника Кирьоса. Местной публике тоже досталось от россиянина.

Даниил Медведев приложит все силы, чтобы в этом году увезти с Australian Open трофей. Фото: EPA

Главная встреча дня продолжалась чуть больше трех часов и завершилась со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4, 6:2 в пользу Медведева.

По игре звездный час Кирьоса пришелся на концовку третьего сета. Но по ходу всего матча он старался оправдывать свое звание главного шоумена и артиста Тура и играть не только в теннис, но и на камеру. Для начала Ник поприпирался с судьей на вышке: тот якобы слишком быстро запускал отсчет времени на его подаче. Потом попытался подначить соперника, в паузе после второго сета подойдя к скамейке Медведева и взяв его полотенце. Была и нецензурная брань в адрес болельщиков, помешавших своими криками, и разбитая ракетка после проигранного под ноль гейма на подаче Даниила.

Медведев, который тоже может поддаться эмоциям, на этот раз был предельно сконцентрирован и спокоен. Казалось, что он просто поставил психологический блок и решил никак не реагировать ни на выходки Кирьоса, ни на поведение публики, которую Ник заводил своими гримасами.

Экс-первая ракетка мира Джим Курье, бравший у победителя интервью на корте, даже поинтересовался, была ли это специальная установка. "Конечно, это единственный выбор, когда ты слышишь, как тебя освистывают между первой и второй подачей", - отметил Медведев.

Курье хотел объяснить, что все кричат Siii - как Роналду после празднования гола. Но все его слова тонули в гуле толпы. Тогда Медведев осадил фанатов еще жестче: "Ребята, уважайте Курье. Я не слышу Джима".

Но ответ на главный вопрос - готов ли Медведев выиграть титул на Australian Open - прозвучал четко.

- Есть ли у меня игра для победы в Австралии? Есть, но на моем пути будут встречаться такие сложные соперники, как Кирьос. В любом матче могут случаться сенсации, когда проигрывают даже фавориты. Но за это мы и любим теннис. Я лишь могу выкладываться на максимум. Надеюсь, все получится.

Следующим соперником Медведева будет представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп. Его оппонент по матчу второго раунда - француз Ришар Гаске - отказался от продолжения борьбы при счете 6:4, 0:6, 0:4.

А теперь о том, как сыграли другие наши теннисисты. Андрей Рублев без проблем вышел в третий круг Australian Open, разгромив литовца Ричардаса Беранкиса (6:4, 6:2, 6:0). Дарья Касаткина оказалась сильнее представительницы Польши Магды Линетт (6:2, 6:3).

Анастасия Павлюченкова также в третьем круге. Настя, которая занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге, выбила из сетки 37-летнюю австралийку Саманту Стосур (6:2, 6:2). Стосур - чемпионка US Open-2011, экс-четвертая ракетка мира, но сейчас - лишь 487-я. Но это как раз был ее последний матч в профессиональном туре. Под аплодисменты местной публики Саманта завершила карьеру.