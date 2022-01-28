КХЛ не будет проводить матчи во время олимпийской паузы

Руководство Континентальной хоккейной лиги объявило, что во время паузы на Олимпийские игры не будут проводиться матчи регулярного чемпионата.

Для того, чтобы принять решение по данному вопросу КХЛ провела голосование для клубов, в котором был задан вопрос, готовы ли они проводить матчи во время этой паузы.

Как сообщает сайт КХЛ, 16 из 24 клубов лиги ответили отрицательно. В итоге КХЛ приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликует после 10 февраля.

Ранее с учетом роста заболеваний в клубах было отменено большое количество матчей регулярного чемпионата. И одним из вариантов было провести ряд игр во время Олимпийских игр в Пекине.