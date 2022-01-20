Касаткина обыграла Линнет во втором раунде Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Во втором круге проходящего в Мельбурне турнира Касаткина встречалась с представительницей Польши Магдой Линнет.

За один час и 19 минут россиянка добилась победы в двух сетах. В первой партии она отдала сопернице два гейма, а во втором - три.

В третьем круге Australian Open Касаткина встретится с другой польской теннисисткой Игой Свентек.

Завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии Людмила Самсонова. В матче второго круга она уступила чешке Маркете Вондроушовой- 2:6, 5:7.