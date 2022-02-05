Камилу Валиеву официально заявили на короткую программу командного турнира ОИ

Чемпионка Европы и мировая рекордсменка фигуристка Камила Валиева официально вошла в состав российской сборной для участия в командном олимпийском турнире.

В воскресенье Валиева выступит с короткой программой. Соответствующую заявку оправила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Командный турнир стартовал в Пекине 4 февраля. После трех дисциплин - коротких программ в мужском одиночном и парном катании, а также ритм-танца - сборная России занимает второе место, уступая два очка американцам (26 против 28).

Завтра также выступят мужчины. Как сообщает пресс-служба ФФККР, состав спортсменов на произвольные программы одиночников будет объявлен сразу же после окончания короткой программы у девушек.