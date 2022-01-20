Павлюченкова и Рублев вышли в третий круг Australian Open

Россияне Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев успешно преодолели второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Павлюченкова в матче второго круга встречалась с представительницей Австралии Самантой Стосур.

Россиянка сразу же захватила инициативу в матче и заметно превосходила свою соперницу, одержав победу за час и десять минут- 6:2, 6:2.

Следующей соперницей Павлюченковой станет румынка Сорана Кырстя.

Рублев встречался с литовцем Ричардасом Беранкисом. В этом матче борьба шла лишь в первом сете, в котором россиянин добился победы - 6:4.

Дальше превосходство Рублева не вызывало никаких сомнений - 7:2, 6:0.

В третьем круге россиянин сыграет с хорватом Марином Чиличем.