Павлюченкова и Рублев вышли в третий круг Australian Open

Россияне Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев успешно преодолели второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Павлюченкова в матче второго круга встречалась с представительницей Австралии Самантой Стосур.
Россиянка сразу же захватила инициативу в матче и заметно превосходила свою соперницу, одержав победу за час и десять минут- 6:2, 6:2.
Следующей соперницей Павлюченковой станет румынка Сорана Кырстя.
Рублев встречался с литовцем Ричардасом Беранкисом. В этом матче борьба шла лишь в первом сете, в котором россиянин добился победы - 6:4.
Дальше превосходство Рублева не вызывало никаких сомнений - 7:2, 6:0.
В третьем круге россиянин сыграет с хорватом Марином Чиличем.