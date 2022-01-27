"Ференцварош" уступил в первом матче под руководством Черчесова

Лидер чемпионата Венгрии по футболу "Ференцварош" уступил в первом официальном матче под руководством бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

В четверг команда Черчесова в перенесенном матче четвертого тура встречалась с "Академией Пушкаша". Судьба встречи решилась в самом конце первого тайма, когда "Ференцварош" уже играл в меньшинстве после удаления Мухамеда Бешича.

В компенсированное время ставший победным мяч забил Жоау Нуньеш.

Несмотря на поражение, "Ференцварош" сохраняет лидерство в чемпионате Венгрии, набрав 25 очков. На одно очко отстают сразу два клуба.

Напомним, Черчесов возглавил команду в декабре прошлого года и в этой в встрече он дебютировал на посту наставника.