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27.01.2022 23:27
Рубрика: Спорт

"Ференцварош" уступил в первом матче под руководством Черчесова

Текст: Максим Домчев

Лидер чемпионата Венгрии по футболу "Ференцварош" уступил в первом официальном матче под руководством бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Фото: REUTERS
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В четверг команда Черчесова в перенесенном матче четвертого тура встречалась с "Академией Пушкаша". Судьба встречи решилась в самом конце первого тайма, когда "Ференцварош" уже играл в меньшинстве после удаления Мухамеда Бешича.

В компенсированное время ставший победным мяч забил Жоау Нуньеш.

Несмотря на поражение, "Ференцварош" сохраняет лидерство в чемпионате Венгрии, набрав 25 очков. На одно очко отстают сразу два клуба.

Напомним, Черчесов возглавил команду в декабре прошлого года и в этой в встрече он дебютировал на посту наставника.

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