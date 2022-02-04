Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
4:45
4 февраля - Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины (короткая программа). Танцы (ритм-танец). Пары (короткая программа)
07:05
4 февраля - Хоккей
Женщины. Россия - Швейцария
15:00
4 февраля - Церемония открытия
11:45
5 февраля - Биатлон
Смешанная эстафета
04.02.2022 09:00

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине. Онлайн-трансляция

Текст: Анастасия Комарова

Казалось, только-только завершились летние Олимпийские игры в Токио. Из-за ситуации с коронавирусом они были перенесены с 2020 года на 2021-й. И вот на календаре уже 4 февраля 2022-го, а это значит, что сегодня открываются XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Журналисты знакомятся с Главным медиацентром Олимпиады

Спустя 14 лет Олимпиада возвращается в Пекин, который станет первым городом в мире, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры. Как и тогда, церемония открытия пройдет на знаменитом стадионе, известном как "Птичье гнездо". По традиции, подробности церемонии не раскрываются. Мы можем лишь догадываться, какое интересное и яркое зрелище для нас подготовили организаторы. Однако кое-что о предстоящем событии все же известно. Как сообщается на официальном сайте МОК, церемония будет длится около 100 минут, в ней примут участие 3000 исполнителей, причем почти все из них - молодые ребята. Постановщик - Чжан Имоу, известный китайский режиссер. Кстати, именно он был постановщиком обеих церемоний в 2008 году. По его словам, Пекин пытается провести "простые, безопасные и великолепные" Игры, и церемония открытия будет соответствовать этим принципам.

Знаменосцами нашей команды будут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

Текстовая онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине начнется в 14.50 по московскому времени.

Синицина-Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на командном турнире

Синицина-Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на командном турнире

Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми по итогам ритм-танца на командном олимпийском турнире. Следующими на лед выйдут спортивные пары

Фигурист Кондратюк в тройке лидеров после короткой программы командного турнира

Фигурист Кондратюк в тройке лидеров после короткой программы командного турнира

Фигурист Марк Кондратюк занимает третье место по итогам короткой программы в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россиянин чисто исполнил свой прокат, получив 95,81 балла

Министр спорта Олег Матыцин ждет от российской команды в Китае только успеха

Министр спорта Олег Матыцин ждет от российской команды в Китае только успеха

Накануне старта Олимпийских игр в Пекине собеседником "РГ" стал министр спорта РФ Олег Матыцин. Он рассказал, как проходила подготовка к ОИ, за кого он будет болеть, а также ответил на вопрос, сколько надо потратить, чтобы стать чемпионом, призером Игр

Чемпионка мира в биг-эйре Анастасия Таталина - о прыжках, трюках и свободе

Чемпионка мира в биг-эйре Анастасия Таталина - о прыжках, трюках и свободе

Действующая чемпионка мира в биг-эйре Анастасия Таталина незадолго до вылета в столицу Игр рассказала "РГ", какой трюк принес ей чемпионский титул, что она чувствует во время прыжка и пользуется ли макияжем во время соревнований