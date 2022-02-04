Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине. Онлайн-трансляция
Казалось, только-только завершились летние Олимпийские игры в Токио. Из-за ситуации с коронавирусом они были перенесены с 2020 года на 2021-й. И вот на календаре уже 4 февраля 2022-го, а это значит, что сегодня открываются XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
Спустя 14 лет Олимпиада возвращается в Пекин, который станет первым городом в мире, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры. Как и тогда, церемония открытия пройдет на знаменитом стадионе, известном как "Птичье гнездо". По традиции, подробности церемонии не раскрываются. Мы можем лишь догадываться, какое интересное и яркое зрелище для нас подготовили организаторы. Однако кое-что о предстоящем событии все же известно. Как сообщается на официальном сайте МОК, церемония будет длится около 100 минут, в ней примут участие 3000 исполнителей, причем почти все из них - молодые ребята. Постановщик - Чжан Имоу, известный китайский режиссер. Кстати, именно он был постановщиком обеих церемоний в 2008 году. По его словам, Пекин пытается провести "простые, безопасные и великолепные" Игры, и церемония открытия будет соответствовать этим принципам.
Знаменосцами нашей команды будут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.
Текстовая онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине начнется в 14.50 по московскому времени.
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