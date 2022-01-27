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27.01.2022 22:39
Рубрика: Спорт

Футболист Алексей Миранчук остается в "Аталанте" до конца сезона

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 19(8667)
Футболист "Аталанты" Алексей Миранчук не покинет свою команду в зимнее межсезонье.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Как заявил в интервью итальянским СМИ генеральный директор клуба из Бергамо Лука Перкасси, Миранчук остается и будет дальше бороться за место в составе.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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А ведь на прошлой неделе Алексей был очень близок к смене обстановки. Сообщалось, что в течение нескольких дней хавбек должен пройти медосмотр в "Дженоа" и перейти туда на правах аренды до конца нынешнего сезона с последующим правом выкупа.

Вероятно, свою роль в решении боссов "Аталанты" оставить Миранчука сыграли многочисленные травмы других игроков команды. К слову, повреждение заработал и сам Алексей: из-за травмы в матче 23-го тура чемпионата Италии с римским "Лацио" российский полузащитник пропустит от 20 до 25 дней.

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