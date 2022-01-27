Футболист Алексей Миранчук остается в "Аталанте" до конца сезона

Футболист "Аталанты" Алексей Миранчук не покинет свою команду в зимнее межсезонье.

Как заявил в интервью итальянским СМИ генеральный директор клуба из Бергамо Лука Перкасси, Миранчук остается и будет дальше бороться за место в составе.

А ведь на прошлой неделе Алексей был очень близок к смене обстановки. Сообщалось, что в течение нескольких дней хавбек должен пройти медосмотр в "Дженоа" и перейти туда на правах аренды до конца нынешнего сезона с последующим правом выкупа.

Вероятно, свою роль в решении боссов "Аталанты" оставить Миранчука сыграли многочисленные травмы других игроков команды. К слову, повреждение заработал и сам Алексей: из-за травмы в матче 23-го тура чемпионата Италии с римским "Лацио" российский полузащитник пропустит от 20 до 25 дней.