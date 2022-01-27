"Зенит" готов уже зимой продать Азмуна в "Байер"

Футболист "Зенита" Сердар Азмун близок к уходу из питерского клуба уже этой зимой.

По информации авторитетного издания Kicker, "сине-бело-голубые" разрешили Азмуну перейти в "Байер" в январе, но при условии, что зенитовцам удастся завершить трансфер нападающего "Интернасьонала" Юри Алберто.

"Зенит" готов отпустить Азмуна в Леверкузен за небольшую сумму, поскольку главный тренер команды Сергей Семак считает, что у иранца больше нет мотивации для выступления за питерцев. Речь идет о 2-3 миллионах евро.

В конце прошлой недели Азмун подписал контракт с "Байером", который начнет действовать по окончании сезона. Соглашение с Сердаром рассчитано до 2027 года. Помимо немецкого клуба, заинтересованность в игроке проявляли несколько английских и испанских команд.