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27.01.2022 22:31
Рубрика: Спорт

"Зенит" готов уже зимой продать Азмуна в "Байер"

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8667)
Футболист "Зенита" Сердар Азмун близок к уходу из питерского клуба уже этой зимой.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

По информации авторитетного издания Kicker, "сине-бело-голубые" разрешили Азмуну перейти в "Байер" в январе, но при условии, что зенитовцам удастся завершить трансфер нападающего "Интернасьонала" Юри Алберто.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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"Зенит" готов отпустить Азмуна в Леверкузен за небольшую сумму, поскольку главный тренер команды Сергей Семак считает, что у иранца больше нет мотивации для выступления за питерцев. Речь идет о 2-3 миллионах евро.

В конце прошлой недели Азмун подписал контракт с "Байером", который начнет действовать по окончании сезона. Соглашение с Сердаром рассчитано до 2027 года. Помимо немецкого клуба, заинтересованность в игроке проявляли несколько английских и испанских команд.

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