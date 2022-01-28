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28.01.2022 15:53
Рубрика: Спорт

Медведев извинился перед судьей и заявил, что недоволен своей игрой против Циципаса

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Simon Baker Фото: AP Photo/Simon Baker
Фото: AP Photo/Simon Baker

Российский теннисист Даниил Медведев после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису заявил, что это был его худший матч на турнире. Также он извинился перед судьей, на которого накричал.

Фото: AP Photo/Hamish Blair
Надаль вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису

Во время матча Медведев слишком эмоционально пообщался с арбитром на вышке, который не замечал, как во время игры отец соперника постоянно что-то говорил сыну, что запрещено. Россиянин даже назвал судью "глупым", но после матча пожал ему руку и принес извинения.

Медведев остался недоволен своей игрой.

"Чувствовал себя уставшим в некоторых розыгрышах. В конце третьего сета немного прибавил, начал наносить удары, которые соперник не ждал. Я не особо менял позицию, стал сильнее бить, выигрывал быстрые очки. Думаю, что это была худшая моя игра на турнире, я мазал больше, чем в предыдущих матчах", - сказал россиянин после матча.

Финал против испанца Рафаэля Надаля, по мнению россиянина, будет особенным.

"Я готов. Я знаю, что Рафа очень сильный игрок. Я сделаю все возможное, чтобы постараться выиграть этот матч", - заявил Медведев.

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