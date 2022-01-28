Надаль вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль стал финалистом Australian Open, переиграв в четырех сетах итальянца Маттео Берреттини.

35-летний Надаль в Мельбурне демонстрирует, что с годами его игра точно не становится хуже. И выход в финал Открытого чемпионата Австралии - лучшее тому подтверждение.

В полуфинале Рафе противостоял Маттео Берреттини из Италии, который на 10 лет младше своего соперника. И казалось, что итальянец, имея преимущество в возрасте, должен подойти к матчу менее уставшим, но уже в стартовой партии Надаль показал, кто на корте главный - 6:3.

Во втором сете борьбы было еще меньше. Надаль превосходил соперника на своей подаче и доставлял немало проблем на чужой. Как результат, Берреттини дрогнул - 6:2.

И лишь в третьей партии итальянцу удалось возродить интригу в матче - 6:3, но уже в следующей Надаль снял все вопросы - 6:3, он первый финалист нынешнего турнира. В решающем матче он встретится с победителем встречи между россиянином Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом из Греции.