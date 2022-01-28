Теннисист Медведев сыграет с Циципасом в полуфинале Australian Open

В пятницу, 28 января, состоятся полуфиналы мужского одиночного турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Первыми по хронологии на корт выйдут испанец Рафаэль Надаль и итальянец Маттео Берреттини. Их поединок начнется в 6.30 утра по московскому времени. Ну а затем вторую путевку в финал разыграют россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас.

Не секрет, что отношения между Медведевым и Циципасом далеко не идеальные. Они ругались непосредственно на корте, предъявляли друг другу публичные претензии. Возможно, накал сейчас немного спал, но на днях Циципас подтвердил: отношения с Даниилом оставляют желать лучшего, хоть они и значительно улучшились в последнее время.

Что касается статистики личных встреч, то здесь большое преимущество у Медведева: шесть побед против двух у Циципаса.