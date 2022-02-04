Путин принял участие в открытии Олимпиады в Пекине

Владимир Путин принял участие в открытии XXIV зимних Олимпийских игр, которое прошла на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине.

Российский президент наблюдал за церемонией в ложе, которая, как и у других высокопоставленных гостей, была изолирована из-за санитарных ограничений.

Ранее Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, лидеры приняли совместное международное заявление. В ходе разговора российский президент также выразил уверенность в том, что российские и китайские спортсмены достойно выступят на Олимпиаде.