Путин принял участие в открытии Олимпиады в Пекине
Владимир Путин принял участие в открытии XXIV зимних Олимпийских игр, которое прошла на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине.
Российский президент наблюдал за церемонией в ложе, которая, как и у других высокопоставленных гостей, была изолирована из-за санитарных ограничений.
Ранее Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, лидеры приняли совместное международное заявление. В ходе разговора российский президент также выразил уверенность в том, что российские и китайские спортсмены достойно выступят на Олимпиаде.
Российские фигуристы идут вторыми после первого дня командного турнира на Олимпиаде
Российские фигуристы занимают второе место после первого дня командного турнира на Олимпиаде в Пекине, в котором принимают участие 10 сборных. Марк Кондратюк занял третье место, парники Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцоры Виктория Синицина - Никита Кацалапов стали вторыми