Лыжник Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Сергей Устюгов не примет участия в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине из-за желания сэкономить силы перед спринтом. Об этом РИА Новости рассказал тренер нашей сборной Маркус Крамер.

Чуть ранее президент федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что в скиатлоне нашу команду представят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Устюгов. Отсутствие Сергея Крамер объяснил необходимостью поберечь силы перед спринтом, а также небольшими проблемами со спиной. Устюгова заменит Артем Мальцев.

"Основная цель Устюгова - спринтерская гонка во вторник. Нам нужно, чтобы он показал свои лучшие результаты. После вчерашней интенсивной тренировки решили не выступать в скиатлоне, поскольку есть небольшие проблемы со спиной, а до спринта останется всего один день отдыха", - сказал Крамер.

Напомним, что мужской скиатлон на Олимпиаде запланирован на 6 февраля.