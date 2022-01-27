Стали известны финалистки Australian Open

Представительница США Даниэль Коллинз обыграла в полуфинале женского одиночного турнира Australian Open польскую теннисистку Игу Свентек - 6:4, 6:1.

Коллинз занимает 30-е место в рейтинге WTA. До этого года ее наивысшим достижением на турнирах серии "Большого шлема" был выход в полуфинал соревнований в Мельбурне в 2019 году.

Соперницей Коллинз по финалу будет первая ракетка планеты Эшли Барти. В 1/2 финала Барти достаточно уверенно обыграла в двух сетах американку Мэдисон Киз - 6:1, 6:3. Женский финал состоится в субботу.

Ну а сегодня пройдут полуфиналы в мужской части сетки. Первыми на корт в 6.30 по московскому времени выйдут испанец Рафаэль Надаль и представитель Италии Маттео Берреттини. В 11.30 вторую путевку в финал разыграют россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. Игра за титул состоится в воскресенье.