"Накипело": российские фигуристы о реакции на столкновение с американцами на разминке

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказал о неприятном инциденте во время разминки - столкновении с американцами Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Донохью задел Синицину, когда наш дуэт начал выполнять связку. Никита недовольно взмахнул руками и что-то сказал в адрес соперника.

- Даже не помню, что сказал. Просто накипело, потому что это продолжается весь сегодняшний день. Именно с Хаббелл и Донохью, - заявил Кацалапов журналистам. - Вообще пять пар на льду на разминке - это достаточно много. Но есть этика. В данной ситуации мы первыми зашли на элемент, двигались спиной вперед и не могли контролировать ситуацию. Так что они должны были уступить. Но все это осталось на льду. А так у нас со всеми хорошие отношения.