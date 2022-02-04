Томас Бах: Китай открывает новую эру для зимних видов спорта в мире
Президент МОК Томас Бах в своей приветственной речи на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине отметил, что Китай стал страной зимних видов спорта.
- Сегодня благодаря своим амбициям Китай - это страна с более чем 2 тысячами лыжных курортов и катков, а в занятия там вовлечено более 300 миллионов человек, - отметил Бах. - Это невероятное достижение открывает новую эру для зимних видов спорта в мире. Мы можем начать писать эту новую главу спортивной истории благодаря радушным и гостеприимным хозяевам Олимпийских игр, которых благодарим за теплый прием от всего сердца.
Глава МОК также провел параллели между годом Тигра, который в феврале начался по китайскому календарю, и олимпийским годом: "И год Тигра, и олимпийский год символизируют энергию, силу и смелость".
Огонь зимних Олимпийских игр зажгли на церемонии открытия в Пекине
Олимпийские игры в Пекине официально открыты. Огонь Олимпиады на Национальном стадионе, известном под названием "Птичье гнездо", зажгли довольно необычным способом. Главным символом Игр стал такой же факел, какой использовали во время эстафеты
Российские фигуристы идут вторыми после первого дня командного турнира на Олимпиаде
Российские фигуристы занимают второе место после первого дня командного турнира на Олимпиаде в Пекине, в котором принимают участие 10 сборных. Марк Кондратюк занял третье место, парники Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцоры Виктория Синицина - Никита Кацалапов стали вторыми