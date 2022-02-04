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04.02.2022 18:17

Томас Бах: Китай открывает новую эру для зимних видов спорта в мире

Текст: Анна Козина (Пекин)

Президент МОК Томас Бах в своей приветственной речи на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине отметил, что Китай стал страной зимних видов спорта.

Фото: Marko Djurica/ Reuters
Огонь зимних Олимпийских игр зажгли на церемонии открытия в Пекине

- Сегодня благодаря своим амбициям Китай - это страна с более чем 2 тысячами лыжных курортов и катков, а в занятия там вовлечено более 300 миллионов человек, - отметил Бах. - Это невероятное достижение открывает новую эру для зимних видов спорта в мире. Мы можем начать писать эту новую главу спортивной истории благодаря радушным и гостеприимным хозяевам Олимпийских игр, которых благодарим за теплый прием от всего сердца.

Глава МОК также провел параллели между годом Тигра, который в феврале начался по китайскому календарю, и олимпийским годом: "И год Тигра, и олимпийский год символизируют энергию, силу и смелость".

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