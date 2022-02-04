Огонь зимних Олимпийских игр зажгли на церемонии открытия в Пекине
Огонь зажгли довольно необычным способом. У Пекина-2022 не будет традиционной огромной чаши. Главным символом Игр стал такой же факел, какой использовали во время эстафеты - и по территории Китая, и по стадиону. Его закрепили в центре большой снежинки, составленной из названий стран-участниц соревнований.
В параде атлетов поучаствовала 91 делегация. Сборная России вышла на стадион под 46-м номером. Знаменосцами команды стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.
Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.
Российские фигуристы идут вторыми после первого дня командного турнира на Олимпиаде
Российские фигуристы занимают второе место после первого дня командного турнира на Олимпиаде в Пекине, в котором принимают участие 10 сборных. Марк Кондратюк занял третье место, парники Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцоры Виктория Синицина - Никита Кацалапов стали вторыми
В Пекине открываются XXIV зимние Олимпийские игры
Вопроса, быть или не быть, здесь не возникало. Только быть. Решительность китайских организаторов Игр-2022 слилась воедино со страстным стремлением МОК провести зимнюю Олимпиаду во что бы то ни стало. Игры в Пекине не откладываются, а начинаются в один из наиболее тревожных для мира периодов