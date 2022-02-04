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04.02.2022 17:47

Огонь зимних Олимпийских игр зажгли на церемонии открытия в Пекине

Огонь зимних Олимпийских игр зажгли на церемонии открытия, которая прошла в Пекине на Национальном стадионе, известном под названием "Птичье гнездо".
Текст: Анна Козина (Пекин)

Огонь зажгли довольно необычным способом. У Пекина-2022 не будет традиционной огромной чаши. Главным символом Игр стал такой же факел, какой использовали во время эстафеты - и по территории Китая, и по стадиону. Его закрепили в центре большой снежинки, составленной из названий стран-участниц соревнований.

Фото: AP Photo/Wang Xinchao
Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине. Онлайн-трансляция

В параде атлетов поучаствовала 91 делегация. Сборная России вышла на стадион под 46-м номером. Знаменосцами команды стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.

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