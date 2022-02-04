Огонь зимних Олимпийских игр зажгли на церемонии открытия в Пекине

Огонь зажгли довольно необычным способом. У Пекина-2022 не будет традиционной огромной чаши. Главным символом Игр стал такой же факел, какой использовали во время эстафеты - и по территории Китая, и по стадиону. Его закрепили в центре большой снежинки, составленной из названий стран-участниц соревнований.

В параде атлетов поучаствовала 91 делегация. Сборная России вышла на стадион под 46-м номером. Знаменосцами команды стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.