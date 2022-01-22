"Локомотив" объявил о приобретении нападающего "Монако" Изидора

Московский "Локомотив" приобрел 21-летнего нападающего "Монако" Вилсона Изидора.

В субботу "Локомотив" объявил о подписании контракта с французским форвардом Изидором. Договор с футболистом рассчитан на 4,5 года. В столичном клубе он будет выступать под номером 19.

В нынешнем сезоне на счету Изидора четыре матча за основной состав "Монако". Ранее этот футболист на правах аренды выступал за более скромные "Стад-Лаваль" и "Бастию-Борго", забив 17 мячей.

На его счету также выступления за юношеские сборные Франции.

Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн отметил, что переговоры с игроком были непростыми.

"Было нелегко уговорить Изидора на переход в "Локомотив". Им также довольно конкретно интересовались другие клубы из высшего дивизиона Франции, но мы смогли найти правильные доводы и Изидор поверил в наш проект. Мы продолжаем работу по подписанию новых игроков, укрепляем линию нападения", - приводит слова Цорна сайт "Локомотива".