"Спартак" объявил о переходе полузащитника Пруцева

Московский "Спартак" объявил о переходе Данила Пруцева. Контракт с футболистом подписан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне он выступал за самарские "Крылья Советов".

"Очень рад перейти в такую команду как "Спартак". Это большой шаг в моей карьере. Многих ребят здесь знаю по молодежной сборной. Плюс с детства играли за "Чертаново" вместе с Наилем Умяровым, он помогает мне адаптироваться. Меня отлично приняли, так что я очень рад", - приводит сайт "Спартака" слова Пруцева.

21-летний футболист добавил, что рассчитывает с новым клубом завоевать как можно больше трофеев.

Пруцев родился на Кубани, несколько лет провел в академии "Краснодара", откуда перешел в "Чертаново". Вместе с этой командой он дважды становился чемпионом России среди спортшкол, а также побеждал в различных международных турнирах.

В "Спартаке" подчеркнули, что сильными сторонами Пруцева являются качественная игра в отборе и прессинге и умение продвигать мяч вперед, а также хорошая техника.

В новой команде он будет выступать под 25-м номером.