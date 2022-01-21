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21.01.2022 16:32
Рубрика: Спорт

"Спартак" объявил о переходе полузащитника Пруцева

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" объявил о переходе Данила Пруцева. Контракт с футболистом подписан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне он выступал за самарские "Крылья Советов".
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

"Очень рад перейти в такую команду как "Спартак". Это большой шаг в моей карьере. Многих ребят здесь знаю по молодежной сборной. Плюс с детства играли за "Чертаново" вместе с Наилем Умяровым, он помогает мне адаптироваться. Меня отлично приняли, так что я очень рад", - приводит сайт "Спартака" слова Пруцева.

Фото: spartak.com
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21-летний футболист добавил, что рассчитывает с новым клубом завоевать как можно больше трофеев.

Пруцев родился на Кубани, несколько лет провел в академии "Краснодара", откуда перешел в "Чертаново". Вместе с этой командой он дважды становился чемпионом России среди спортшкол, а также побеждал в различных международных турнирах.

В "Спартаке" подчеркнули, что сильными сторонами Пруцева являются качественная игра в отборе и прессинге и умение продвигать мяч вперед, а также хорошая техника.

В новой команде он будет выступать под 25-м номером.

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