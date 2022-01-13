Каттани: Уверен, что "Спартак" вернется на ведущие позиции

Новый спортивный директор "Спартака" Лука Каттани уверен, что "красно-белые" вернутся на лидерские позиции в российском футболе.

В четверг Каттани дал интервью YouTube-каналу "Спартака", в котором объяснил почему решил покинуть "ПСЖ" и поделился перспективами нового клуба.

Каттани отметил, что чувствует огромное давление на новой должности.

"Чувствую этот груз на своих плечах. Это ответственность за то, что мне предстоит сделать. У меня нет права на ошибку. С Лукой Каттани или без него - "Спартак" вернется в элиту российского футбола", - заявил он.

Он также добавил, что хочет помочь клубу в достижении цели - возврата на лидирующие позиции в российском футболе.

Также он высказался о своем уходе из "ПСЖ". Каттани признался, что не хотел уходить из клуба, но "Спартак" - особенный случай.

"Спартак" - особенный клуб. И в переговорах со мной он вел себя особенно - очень убедительно, очень решительно. Я пришел в команду, которая будет побеждать, я знаю это", - заявил он.