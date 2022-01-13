В "Спартаке" прокомментировали новость о переходе Жиго в "Трабзонспор"

В московском "Спартаке" отреагировали на публикацию в турецких СМИ о том, что защитник Самюэль Жиго может перейти в "Трабзонспор".

Одно из турецких изданий сообщило, что Жиго в ближайшие семь дней перейдет в "Трабзонспор". Утверждалось, что осталось уладить несколько формальностей.

Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал эту новость. "Жиго готовится к сбору. Информация турецких СМИ максимально далека от действительности", - приводит слова Зеленова "Спорт-Экспресс".

Контракт Жиго истекает летом 2022 года. В услугах 28-летнего француза заинтересованы "Марсель" и "Лион" и "Рома", но в московском клубе не готовы расставаться с одним из лидеров в нынешнее трансферное окно.