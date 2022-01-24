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24.01.2022 15:13
Рубрика: Спорт

Агент Жиго сообщил, что летом футболист покинет "Спартак"

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Один из ведущих игроков "Спартака" Самюэль Жиго летом покинет клуб и рассчитывает продолжить карьеру во Франции. Об этом заявил агент футболиста Мохаммед Беншенафи.

Фото: spartak.com
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У Жиго летом истекает контракт с московским клубом и футболист не намерен его продлевать.

"Нет никаких шансов, что Самюэль останется в "Спартаке" по окончании сезона. Он должен быть во Франции со своей семьей", - приводит слова агента "Спорт-Экспресс".

Жиго стал одним из лидеров "Спартака", в который перешел летом 2018 года. На его счету 96 матчей и девять забитых мячей.

Сейчас Жиго находится на сборе "Спартака", где готовится к возобновлению чемпионата России. 26 февраля красно-белые возобновят турнир домашним матчем против самого принципиального соперника - ЦСКА.

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