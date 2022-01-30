Футболист "МЮ" арестован по подозрению в изнасиловании и избиении девушки

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд арестован по подозрению в избиении и изнасиловании своей возлюбленной модели Хэрриет Робсон, сообщает ESPN со ссылкой на заявление пресс-службы полиции Манчестера.

Ранее Робсон в своем Instagram опубликовала фотографии с синяками на разных частях тела, а также с окровавленным лицом. Также девушка обнародовала аудиозапись словесной перепалки между ней и Гринвудом, в которой отчетливо слышно, как Мэйсон склоняет ее к половому акту. Позже публикации были удалены, отец Хэрриет и вовсе заявил, что мобильный ее дочери взломали.

"Было начато расследование, по результатам которого мы можем подтвердить, что мужчина в возрасте 20 лет был арестован по подозрению в изнасиловании и нападении. Он остается под стражей для допроса. Расследование продолжается", - говорится в заявлении полиции Манчестера.

Что касается реакции руководства "МЮ", то клуб отстранил Гринвуда от тренировок и матчей. В нынешнем сезоне 20-летний игрок провел 24 матча за "красных дьяволов", забил шесть мячей и отметится двумя результативными передачами.