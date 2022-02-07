Итальянка Фонтана стала чемпионкой ОИ-2022 в шорт-треке

Итальянка Арианна Фонтана стала олимпийской чемпионкой по шорт-треку на дистанции 500 метров.

В финальном забеге итальянская спортсменка финишировала первой, показав результат 42,488 секунды. Серебряную медаль завоевала Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов, бронза у представительницы Канады Ким Бутен.

Россиянки не сумели пройти в финальный забег. Елена Серегина стартовала в финале В, где показала лучший результат. В итоговой классификации она заняла шестое место.

Еще одна представительница России Софья Просвирнова была дисквалифицирована в четвертьфинальном забеге.