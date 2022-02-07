Итальянка Фонтана стала чемпионкой ОИ-2022 в шорт-треке
Итальянка Арианна Фонтана стала олимпийской чемпионкой по шорт-треку на дистанции 500 метров.
В финальном забеге итальянская спортсменка финишировала первой, показав результат 42,488 секунды. Серебряную медаль завоевала Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов, бронза у представительницы Канады Ким Бутен.
Россиянки не сумели пройти в финальный забег. Елена Серегина стартовала в финале В, где показала лучший результат. В итоговой классификации она заняла шестое место.
Еще одна представительница России Софья Просвирнова была дисквалифицирована в четвертьфинальном забеге.
Тренер российских хоккеисток: Победителя нужно выяснять по спортивному принципу
Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико прокомментировал ситуацию с часовой задержкой матча против Канады на олимпийском турнире в Пекине. "Сложно входить в игру после такой паузы. Сами виноваты, что сразу пропустили два быстрых гола. Конечно, они повлияли на нашу игру", - признался специалист