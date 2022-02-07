Венгерский шорт-трекист лишился золота ОИ-2022 на дистанции 1000 метров
Шорт-трекист Шандор Шаолинь Лю, представляющий Венгрию, финишировал первым на дистанции 1000 метров на зимних Олимпийских играх в Пекине.
В главном финале спортсмен показал лучший результат. Однако после финиша венгерский шорт-трекист получил штраф за нарушение правил.
Жэнь Цзывэй из Китая, который пришел к финишу вторым, стал обладателем золотой медали. Серебро взял другой китаец - Ли Вэньлун.
Шандор Шаолинь Лю в итоге завоевал бронзовую награду.
Тренер российских хоккеисток: Победителя нужно выяснять по спортивному принципу
Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико прокомментировал ситуацию с часовой задержкой матча против Канады на олимпийском турнире в Пекине. "Сложно входить в игру после такой паузы. Сами виноваты, что сразу пропустили два быстрых гола. Конечно, они повлияли на нашу игру", - признался специалист