Венгерский шорт-трекист лишился золота ОИ-2022 на дистанции 1000 метров

Шорт-трекист Шандор Шаолинь Лю, представляющий Венгрию, финишировал первым на дистанции 1000 метров на зимних Олимпийских играх в Пекине.

В главном финале спортсмен показал лучший результат. Однако после финиша венгерский шорт-трекист получил штраф за нарушение правил.

Жэнь Цзывэй из Китая, который пришел к финишу вторым, стал обладателем золотой медали. Серебро взял другой китаец - Ли Вэньлун.

Шандор Шаолинь Лю в итоге завоевал бронзовую награду.