Призы Фэйр Плей за благородство ждут олимпийцев

Вся история ныне популярнейшего движения Фэйр Плей началась именно на Зимней Олимпиаде с благороднейшего поступка, совершенного итальянцем Эугенио Монти. У шедших вторыми английских бобслеистов сломался боб. Тогда Монти снял деталь со своего боба и отдал соперникам, обогнавших команду Италии в последнем заезде.

В 1965 году был создан Международный Комитет Фэйр Плей (МКФП), и присудивший Монти первый в истории "Трофей за проявленное благородство". С Пекинской Олимпиады 2008 года этот комитет вместе с МОК вручает участникам Игр свои призы за честную игру на Олимпиаде. Так, на Зимних играх-2014 в Сочи за бескорыстную помощь обладателями приза стали представители нашей страны. Машина, готовящая лыжи для сборной Германии по биатлону и лыжам сломалась - да, такое случается даже с немецкой техникой. И наши любезно предоставили гостям и серьезнейшим соперникам свою.

Как сообщил мне президент МКФП венгр Йено Камути, на этот раз представления принимаются от Международных спортивных федераций, национальных олимпийских комитетов, организаторов соревнований, спортсменов и тренеров, журналистов и даже зрителей по электронному адресу fairplaybeijing@fairplayinternational.org.

К сожалению, из-за пандемии награждение пройдет в режиме онлайн, как предполагается, вскоре после завершения Зимних Игр.