Путин встретится со студентами и олимпийцами

Во вторник, 25 января, в День российского студенчества, президент РФ Владимир Путин поговорит со студентами ведущих вузов Москвы, Петербурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода по видеосвязи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встречу пригласили ребят, которые выбрали математические и IT-специальности и при этом завоевали награды на всероссийских и международных турнирах - математических олимпиадах и студенческом чемпионате по программированию.

Кроме того, Владимир Путин также в формате видеоконференции проведет встречу с олимпийцами в преддверии открытия XXIV зимних Игр в Пекине.