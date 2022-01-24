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24.01.2022 11:00
Рубрика: Спорт

МОК изменил меры по борьбе с коронавирусом на Олимпиаде в Пекине

Текст: Максим Домчев
Международный олимпийский комитет сообщил об изменении мер по противодействию коронавирусу на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.
Фото: REUTERS/ Fabrizio Bensch Фото: REUTERS/ Fabrizio Bensch
Фото: REUTERS/ Fabrizio Bensch

Как сообщается на официальном сайте МОК, новые меры начинают действовать незамедлительно. С этого дня сдавшие положительный ПЦР-тест будут изолированы в специально отведенных помещениях. В случае сдачи отрицательных тестов на протяжении трех дней и при отсутствии симптомов болезни, они могут заселиться в ранее забронированные места проживания.

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости
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После этого человек получит статус "имевшего близкий контакт с заболевшим", а после еще двух отрицательных тестов его признают "лицом, бывшим в близком контакте с зараженным" и срок тестирования сократится с 14 до 7 дней. На выбор будут предложены два вида тестирования.

Если же у заразившегося будет стабильно положительный результат ПЦР-теста, то МОК разработает для таких лиц процедуру скорейшего возвращения домой.

Между тем, власти Китая сообщили, что выявлены шесть новых случаев заболевания у лиц, прибывших на Олимпиаду.

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