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23.01.2022 13:01
Рубрика: Спорт

В Пекине начали работу олимпийские деревни

Текст: Артур Нанян
Олимпийские деревни Игр-2022 в Пекине приступили к работе и начали принимать представителей иностранных делегаций, сообщает "Р-Спорт". При этом их официальное открытие намечено на 27 января, когда в Китай начнет приезжать основная часть спортсменов со всей планеты.

Предстоящие соревнования уникальны тем, что они пройдут сразу в трех кластерах - Пекине (хоккей, фигурное катание, керлинг, конькобежный спорт), Чжанцзякоу (лыжные гонки, биатлон, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (бобслей, горные лыжи, скелетон и санный спорт). Соответственно, олимпийских деревень в Китае тоже три.

Фото: GettyImages
Общий состав олимпийской делегации России на зимних Играх-2022 в Пекине - 509 человек

Проектирование, выбор места и строительство деревень заняло около пяти лет. Все он входят в так называемый "замкнутый контур", организованный из-за пандемии коронавируса, покидать который запрещено. Перемещаться между деревнями и олимпийскими объектами можно на специализированных автобусах по выделенной олимпийской полосе, между Пекином и Чжанцзякоу также ходит скоростной поезд.

Напомним, что Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, Паралимпиада - с 4 по 13 марта.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Пекине