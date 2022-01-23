В Пекине начали работу олимпийские деревни

Предстоящие соревнования уникальны тем, что они пройдут сразу в трех кластерах - Пекине (хоккей, фигурное катание, керлинг, конькобежный спорт), Чжанцзякоу (лыжные гонки, биатлон, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (бобслей, горные лыжи, скелетон и санный спорт). Соответственно, олимпийских деревень в Китае тоже три.

Проектирование, выбор места и строительство деревень заняло около пяти лет. Все он входят в так называемый "замкнутый контур", организованный из-за пандемии коронавируса, покидать который запрещено. Перемещаться между деревнями и олимпийскими объектами можно на специализированных автобусах по выделенной олимпийской полосе, между Пекином и Чжанцзякоу также ходит скоростной поезд.

Напомним, что Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, Паралимпиада - с 4 по 13 марта.