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20.01.2022 21:50
Рубрика: Спорт

Общий состав олимпийской делегации России на зимних Играх-2022 в Пекине - 509 человек

Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8661)
На заседании Исполкома Олимпийского комитета России - заключительные подсчеты, завершающие подготовку отчеты и почти окончательные цифры.
Лыжник Александр Большунов одним из первых застолбил место в олимпийском составе. Фото: GettyImages Лыжник Александр Большунов одним из первых застолбил место в олимпийском составе. Фото: GettyImages
Лыжник Александр Большунов одним из первых застолбил место в олимпийском составе. Фото: GettyImages

Осторожно!

Для олимпийцев и тренеров, выезжающих в Пекин, установлены важные меры предосторожности.

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, заседание Исполкома ОКР проходило и в очном режиме, и в онлайн. И поэтому выступление (очное) министра спорта РФ Олега Матыцина, первым взявшего слово, было исключительно актуально. С 17 января все спортсмены олимпийских команд, находящиеся на сборах, не покидают своих баз в Подмосковье и во всех других городах. Их примеру следуют и тренеры, и весь обслуживающий персонал сборных и спортивных сооружений. Новшество, не применявшееся при подготовке к Играм в Токио, но ставшее абсолютно необходимым при сегодняшней эпидемиологической ситуации.

Практически все будущие олимпийцы вакцинированы. Небывалую дисциплинированность и чувство ответственности продемонстрировал персонал всех баз: 99 процентов с лишним привиты и соблюдают все правила безопасности.

Слово "бдительность" в короткой речи министра не прозвучало. Зато он напомнил, столько же поставлено на карту. Обидно, четыре года выкладываясь до конца, подвергнуть риску свое участие в Олимпиаде в самый последний момент. Да помимо сил человеческих и даже сверхчеловеческих на подготовку к Играм потрачены немалые суммы, которые мы вскоре обнародуем. Дело и в том, что выделенные средства перераспределялись. Причина понятна: Олимпиада в Токио, хотя и именовалась Играми-2020, прошла на год позже.

Интересно, что в подготовке россиян к зимней Олимпиаде участвовали и 22 иностранных специалиста.

Задача-максимум перед нашими олимпийцами поставлена - быть третьими в командном зачете. Задача-минимум - пятое место

А если снова к эпидемиологической безопасности, то предусмотрены мелочи, которые мелочами в данный момент не являются. Для посадки спортсменов в лайнеры "Аэрофлота" предусмотрены так называемые "особые коридоры". И понятно, никто из других пассажиров, отправляющихся в Пекин из Иркутска, Красноярска, Челябинска, не обидится на такую заслуженно достающуюся олимпийцам привилегию.

А за здоровьем наших полпредов в Пекине предстоит следить 38 медикам, включенным в делегацию.

Сколько будет наших

Окончательный ответ на этот вопрос будет дан днем 24 января. После этого дедлайна перемены в состав участников можно будет вносить строго по медицинским показаниям, заверенным врачами.

Пока же в составе всей делегации 509 человек. А вот сколько из них спортсменов - сказать пока невозможно. Их может быть от 209 до 217. Международные спортивные федерации еще не закончили перераспределение квот, так что к 209 могут присоединиться несколько представителей сноуборда и фристайла. Не до конца определились с членами сборной хоккеисты.

Но уже ясно, что больше всего - 49 олимпийцев из Москвы, 3 - из Санкт-Петербурга, далее - Московская область. Среди уже точно отобравшихся на Игры 12 олимпийских чемпионов.

За что боремся

В Пекин приедут спортсмены из 90 стран. Они поспорят за 109 комплектов наград. Это на 7 больше, чем в Пхёнчхане-2018 и на 11, чем в Сочи.

Прогнозы в этот пандемийный год, как, впрочем, и в прошлый, делать невозможно. Ситуация непредсказуема. Тем более что о подготовке спортсменов ряда государств известно очень немного, некоторые совсем засекретились. Так, исключительно проблематично оценить степень готовности хозяев Олимпиады. Ясно одно: это будет очень сильная и великолепно подготовленная команда.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Виталий Смирнов призвал активнее отстаивать интересы России в МОК

О медальном плане для наших олимпийцев речи нет. Но вот задача-минимум поставлена - быть пятыми в командном зачете, задача-максимум - третье место.

На исполкоме напомнили об официальных призовых для россиян. Золото - 4 миллиона рублей, серебро - 2 миллиона, бронза - 1,7. По сравнению с прошлыми Играми цифры все те же.

С 26 января начинает работать оперативный штаб нашей команды. Его расписание запомнить несложно: 24 часа в сутки.

Спорить не только за медали

Важный вопрос поднял на заседании исполкома дуайен олимпийского движения, почетный член МОК Виталий Георгиевич Смирнов. К сожалению, нападки на наше спортивное движение продолжаются. И в обвинениях в применении допинга, и прочих грехах, как правило, мнимых, двойные стандарты не просто просматриваются, а просто выпирают наружу.

А ведь сейчас в США, в стане главного обвинителя, с удовольствием взявших на себя эту роль, разгораются небывалые скандалы. Американские спортсмены обвиняются в использовании запрещенных средств на Олимпиаде-2020 в Токио. Есть доказательства, на которые правящие в большом спорте крупные международные организации внимания никак не обращают. На весь мир прогремели истории о множестве несовершеннолетних американок, изнасилованных на сборах в тренировочных лагерях. Насильники даже осуждены. Но все это остается сугубо внутренним делом американцев. Например, МОК на такое не реагирует.

И Виталий Смирнов предложил двум членам МОК от России выступить на открывающейся 2 февраля в Пекине сессии Международного олимпийского комитета. Обратить внимание на это президента МОК Томаса Баха, словно отводящего глаза от таких не просто нарушений, но и преступлений.

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