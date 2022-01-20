Виталий Смирнов призвал активнее отстаивать интересы России в МОК

Важный вопрос поднял на заседании Исполкома Олимпийского комитета России дуайен олимпийского движения, почетный член МОК Виталий Георгиевич Смирнов. К сожалению, нападки на наше спортивное движение продолжаются. И в обвинениях в применении допинга и прочих грехах, как правило, мнимых двойные стандарты не просто просматриваются, а просто выпирают наружу.

А ведь сейчас в США, в стане главных обвинителей, с удовольствием взявших на себя эту роль, разгораются небывалые скандалы. Американские спортсмены обвиняются в использовании запрещенных средств на Олимпиаде-2021 в Токио. Есть доказательства, на которые правящие в большом спорте крупные международные организации внимания никак не обращают. На весь мир прогремели истории о множестве несовершеннолетних американок, изнасилованных на сборах в тренировочных лагерях. Насильники даже осуждены. Но все это остается сугубо внутренним делом американцев. Например, МОК на такое не реагирует.

И Виталий Смирнов предложил двум членам МОК от России выступить на открывающейся 2-го февраля в Пекине сессии Международного олимпийского комитета. Обратить внимание на это президента МОК Томаса Баха, словно отводящего глаза от таких не просто нарушений, но и преступлений.

От себя добавлю, что у МОК, наверняка занятого в эти дни по горло, хватило времени и желания "ущипнуть" и 60 аккредитованных на Играх российских журналистов. Их предупредили: В Пекине нельзя использовать атрибуты российской символики, это запрещено делать даже в социальных сетях. Куда ж дальше? Да некуда…