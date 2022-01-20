Задача максимум перед нашими олимпийцами поставлена - быть третьими в командном зачете, задача минимум - пятое место

В Пекин приедут спортсмены из 90 стран. Они поспорят за 109 комплектов наград. Это на 7 больше, чем в Пхенчхане-2018, и на 11, чем в Сочи-2014.

Прогнозы в этот пандемийный год, как, впрочем, и в прошлый, делать невозможно. Ситуация непредсказуема. Тем более, что о подготовке спортсменов ряда государств известно очень немного, некоторые совсем засекретились. Так что исключительно проблематично оценить степень готовности хозяев Олимпиады. Ясно одно: это будет очень сильная и великолепно подготовленная команда.

О медальном плане для наших олимпийцев речи нет. Но вот задача минимум поставлена - быть пятыми в командном зачете, задача максимум - третье место.

На Исполкоме напомнили об официальных призовых для россиян. Золото - 4 миллиона рублей, серебро - 2 миллиона, бронза - 1,7. По сранению с прошлыми Играми цифры все те же.

С 26 января начинает работать оперативный штаб нашей команды. Его расписание запомнить несложно: 24 часа в сутки.