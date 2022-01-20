В составе всей российской делегации на Зимних Играх-2022 в Пекине - 509 человек. А вот сколько из 509 членов делегации спортсменов - абсолютно точно сказать пока невозможно. Их может быть от 209 до 217. Окончательный ответ на этот вопрос будет дан днем 24 января. После этого дедлайна перемены в состав участников можно будет вносить строго по медицинским показателям, заверенным врачами.

Международные спортивные федерации еще не закончили перераспределение квот, так что к 209-ти могут присоединиться несколько представителей сноуборда и фристайла. Не до конца определились с членами сборной хоккеисты.

Но уже ясно, что больше всего - 49 - олимпийцев из Москвы, 30 - из Санкт-Петербурга, далее Московская область.

Среди уже точно отобравшихся на Игры 12 олимпийских чемпионов.