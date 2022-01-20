Для олимпийцев и тренеров, выезжающих в Пекин, установлены важные меры предосторожности

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, заседание Исполкома Олимпийского комитета России проходило и в очном режиме, и в онлайн. И поэтому выступление министра спорта РФ Олега Матыцина, первым взявшего слово, прозвучало исключительно актуально. С 17-го января все спортсмены олимпийских команд, находящиеся на сборах, не покидают своих баз в Подмосковье и во всех других городах. Их примеру следуют и тренеры, и весь обслуживающий персонал сборных и спортивных сооружений. Новшество, не применявшееся при подготовке к Играм в Токио, но ставшее абсолютно необходимым при сегодняшней эпидемиологической ситуации.

Практически все будущие олимпийцы вакцинированы. Небывалую дисциплинированность и чувство ответственности продемонстрировал персонал всех баз: 99 процентов с лишним привиты и соблюдают все правила безопасности.

Слово "бдительность" в короткой речи министра не прозвучало. Зато он напомнил, столько же поставлено на карту. Обидно, четыре года выкладываясь до конца, подвергнуть риску свое участие в Олимпиаде в самый последний момент. Помимо сил человеческих и даже сверхъчеловеческих на подготовку к Играм потрачены немалые суммы, которые мы вскоре обнародуем.

Предусмотрены мелочи, которые мелочами в данный момент не являются. Для посадки спортсменов в лайнеры "Аэрофлота" предусмотрены так называемые "свободные коридоры". И, понятно, никто из других пассажиров, отправляющихся в Пекин из Иркутска, Красноярска, Челябинска, не обидится на такую заслуженно достающуюся олимпийцам привилегию.

А за здоровьем наших полпредов в Пекине предстоит следить 38 медикам, включенным в делегацию.