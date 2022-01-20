Федерация фигурного катания России объявила состав сборной на Олимпиаду

Новости

СМИ: Худрук "Современника" Рыжаков повторно госпитализирован с COVID 12:36
"Черные банкиры" в Москве заработали на обналичивании денег 48 млн рублей 12:35
ФСБ накрыла сеть криптоферм в Дагестане с оборудованием на 500 млн 12:30
Депутат оценил призыв Зеленского к санкциям против России 12:29
Захарова: РФ и Беларусь вынуждены реагировать на наращивание сил НАТО у общих границ 12:25
В Подмосковье из-за "омикрона" нагрузка на врачей выросла в пять раз 12:08
В Минцифры прокомментировали разработку госстандарта для "умного дома" 12:06
Названы округа Москвы, где сильнее всего подорожали новостройки 12:03
Захарова: НАТО хочет превратить космос в арену боевых действий 11:58
В Подмосковье терапевты переходят на прием больных без записи 11:46
МИД: Заявлениями о планах вторжения РФ на Украину Запад прикрывает свои провокации 11:43
Депутат объяснил, зачем в России вводится маркировка домашних животных 11:40
Путин и Мишустин поздравили худрука Театра им. Вахтангова с юбилеем 11:36
МИД: Самолеты ВВС Британии уже несколько дней завозят на Украину оружие 11:33
Врач рассказала, когда появляются симптомы у зараженных "омикроном" 11:30
Посол: Расследование гибели российских журналистов в ЦАР еще не завершено 11:28
Умерла французская актриса Люсьен Моро 11:26
Ивановские школы эвакуировали после угрозы минирования 11:26
МИД: Лавров и Блинкен обсудят в Женеве предложения по гарантиям безопасности 11:22
Умер режиссер спектакля "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" Евгений Арье 11:15
Токио обновил рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом 11:14
Собянин выделил 462 миллиона рублей на лечение онкобольных детей 11:06
2021 год продолжил череду температурных рекордов 10:52
Въезд в центр Петербурга предложили сделать платным 10:51
Пушков назвал глупостью слова Макфола об угрозе украинской демократии для России 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
20.01.2022 11:46
Рубрика: Спорт

Федерация фигурного катания России объявила состав сборной на Олимпиаду

Текст: Анна Козина
Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав команды, которая выступит на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Слева направо: Никита Кацалапов, Виктория Синицина, Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Камила Валиева и Марк Кондратюк. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Слева направо: Никита Кацалапов, Виктория Синицина, Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Камила Валиева и Марк Кондратюк. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Слева направо: Никита Кацалапов, Виктория Синицина, Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Камила Валиева и Марк Кондратюк. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Список участников и запасных представлен на официальном сайте ФФККР.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Российские фигуристы выиграли все золото предолимпийского ЧЕ

Танцы на льду: Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Диана Дэвис - Глеб Смолкин.

Запасные: Елизавета Худайбердиева - Егор Базин, Аннабель Морозов - Андрей Багин, Елизавета Шанаева - Девид Нарижный.

Пары: Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.

Запасные: Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, Юлия Артемьева - Михаил Назарычев.

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Михаил Коляда.

Запасные: Евгений Семененко, Петр Гуменник.

Ранее Союз биатлонистов России огласил имена спортсменов, которые в феврале выступят на зимней Олимпиаде. На Игры отправятся лишь по пять спортсменов у мужчин и женщин, а запасные останутся в России.

Спорт Фигурное катание Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Пекине