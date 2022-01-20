Федерация фигурного катания России объявила состав сборной на Олимпиаду

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав команды, которая выступит на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Список участников и запасных представлен на официальном сайте ФФККР.

Танцы на льду: Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Диана Дэвис - Глеб Смолкин.

Запасные: Елизавета Худайбердиева - Егор Базин, Аннабель Морозов - Андрей Багин, Елизавета Шанаева - Девид Нарижный.

Пары: Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.

Запасные: Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, Юлия Артемьева - Михаил Назарычев.

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Михаил Коляда.

Запасные: Евгений Семененко, Петр Гуменник.

Ранее Союз биатлонистов России огласил имена спортсменов, которые в феврале выступят на зимней Олимпиаде. На Игры отправятся лишь по пять спортсменов у мужчин и женщин, а запасные останутся в России.