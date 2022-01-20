Федерация фигурного катания России объявила состав сборной на Олимпиаду

Список участников и запасных представлен на официальном сайте ФФККР.
Танцы на льду: Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Диана Дэвис - Глеб Смолкин.
Запасные: Елизавета Худайбердиева - Егор Базин, Аннабель Морозов - Андрей Багин, Елизавета Шанаева - Девид Нарижный.
Пары: Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.
Запасные: Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, Юлия Артемьева - Михаил Назарычев.
Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Михаил Коляда.
Запасные: Евгений Семененко, Петр Гуменник.
Ранее Союз биатлонистов России огласил имена спортсменов, которые в феврале выступят на зимней Олимпиаде. На Игры отправятся лишь по пять спортсменов у мужчин и женщин, а запасные останутся в России.