Российские фигуристы выиграли все золото предолимпийского ЧЕ

Российские фигуристы стали лидерами общекомандного зачета на чемпионате Европы, который завершился в Таллине. Наши спортсмены завоевали 9 из 12 медалей, в том числе выиграли золотые медали во всех дисциплинах. Таким образом сборная России повторила достижение предыдущего европейского первенства, которое прошло в 2020 году в австрийском Граце.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости