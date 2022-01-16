Российские фигуристы выиграли все золото предолимпийского ЧЕ

Российские фигуристы стали лидерами общекомандного зачета на чемпионате Европы, который завершился в Таллине. Наши спортсмены завоевали 9 из 12 медалей, в том числе выиграли золотые медали во всех дисциплинах. Таким образом сборная России повторила достижение предыдущего европейского первенства, которое прошло в 2020 году в австрийском Граце.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Победы в Эстонии одержали одиночники Камила Валиева и Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов. Кстати, только танцоры смогли защитить титул.
Серебро у Анны Щербаковой, Евгении Тарасовой - Владимира Морозова, Александры Степановой и Ивана Букина.
Бронзу выиграли Александра Трусова и Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.