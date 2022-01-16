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16.01.2022 00:02
Рубрика: Спорт

Российские фигуристы выиграли все золото предолимпийского ЧЕ

Текст: Анна Козина
Российские фигуристы стали лидерами общекомандного зачета на чемпионате Европы, который завершился в Таллине. Наши спортсмены завоевали 9 из 12 медалей, в том числе выиграли золотые медали во всех дисциплинах. Таким образом сборная России повторила достижение предыдущего европейского первенства, которое прошло в 2020 году в австрийском Граце.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Победы в Эстонии одержали одиночники Камила Валиева и Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов. Кстати, только танцоры смогли защитить титул.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Никита Кацалапов: путь к Олимпиаде тяжелый, но интересный

Серебро у Анны Щербаковой, Евгении Тарасовой - Владимира Морозова, Александры Степановой и Ивана Букина.

Бронзу выиграли Александра Трусова и Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.

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