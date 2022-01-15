Синицина и Кацалапов защитили титул чемпионов Европы

Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителями чемпионата Европы, который проходит в Таллине.

Таким образом ученики Александра Жулина защитили титул, завоеванный в 2020 году (в 2021-м турнир не проводился из-за коронавируса). Еще один российский дуэт Александра Степанова - Иван Букин занял второе место.

Синицина - Кацалапов смогли преодолеть травму спины у партнера, из-за которой они снялись с отборочного чемпионата России. За произвольный танец они получили 130,07 балла и 217,96 в сумме за два проката.

Степанова - Букин набрали 126,75 и 213,20 балла соответственно. Бронзовую медаль завоевали итальянцы Шарлен Гиньяр - Марко Фабри (124,62 и 207,97).

Третий российский дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин занял седьмое место (113,29 и 186,61).