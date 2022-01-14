Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате Европы

Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате Европы, который проходит в Таллине. Еще один российский дуэт Александра Степанова - Иван Букин занимает второе место.

Синицина - Кацалапов, которые снялись с отборочного чемпионата России из-за обострения давней травмы спину у партнера, смогли быстро восстановиться и выдали хороший прокат, получив 87,89 балла. Степанова - Букин набрали 86,45 балла, что является их личным рекордом.

В тройку сильнейших также попали итальянцы Шарлен Гиньяр - Марко Фабри (83,35).

Третий российский дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили 73,32 балла и занимают промежуточное восьмое место.