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14.01.2022 18:17
Рубрика: Спорт

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате Европы

Текст: Анна Козина
Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате Европы, который проходит в Таллине. Еще один российский дуэт Александра Степанова - Иван Букин занимает второе место.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Синицина - Кацалапов, которые снялись с отборочного чемпионата России из-за обострения давней травмы спину у партнера, смогли быстро восстановиться и выдали хороший прокат, получив 87,89 балла. Степанова - Букин набрали 86,45 балла, что является их личным рекордом.

В тройку сильнейших также попали итальянцы Шарлен Гиньяр - Марко Фабри (83,35).

Третий российский дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили 73,32 балла и занимают промежуточное восьмое место.

Спорт Фигурное катание Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022