Новости

В Москве низкое атмосферное давление побило рекорд 1948 года 14:56
Силуанов: Федеральный бюджет в 2021 году исполнен с профицитом 14:53
Путин поддержал предложение поощрить конструктора авиадвигателей Иноземцева 14:53
Бойкова считает, что могла избежать глупой ошибки на ЧЕ по фигурному катанию 14:52
В Ельцин Центре вандал повредил картину из коллекции Третьяковки 14:44
Минфин анонсировал новый план борьбы с коронавирусом 14:41
Лавров: У РФ нет привычки зазывать другие страны в союзники 14:37
Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в Бенине 14:30
Собранные по бюджетному правилу деньги могут вернуть в экономику 14:27
Премьер Австралии поддержал решение аннулировать визу теннисиста Джоковича 14:22
Посольство РФ: Россиянка погибла во время погромов на юге Казахстана 14:10
В первые рабочие дни в Москве выявили 266 нетрезвых водителей 13:59
Новый основной парашют ВДВ передали на госиспытания 13:48
Минобрнауки: Планов введения сертификата о вакцинации для посещения вузов нет 13:47
Вдова Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская умерла от COVID-19 13:45
МИД: Путин посетит открытие Олимпиады в Пекине и встретится с Си Цзиньпином 13:39
Мишустин заявил о постепенном восстановлении в России сектора МСП 13:28
Росфинмониторинг: Леонид Волков и Иван Жданов включены в перечень террористов и экстремистов 13:27
Силуанов: Рост ВВП в 3% должен сопровождаться ростом доходов граждан 13:17
Лавров: Москва не рубила концы в отношениях с ЕС 13:15
Жена президента Франции опровергла слухи о том, что является трансгендером 13:06
Лавров: Путин посетит открытие ОИ в Пекине и проведет переговоры с Си Цзиньпином 12:59
В Росрыболовстве оценили риски дефицита и роста цен на икру 12:59
Мишустин: Кабмин сохранит льготы по страховым взносам для МСП 12:57
Умерла вдова Андрея Мягкова, актриса Анастасия Вознесенская 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
14.01.2022 14:52
Рубрика: Спорт

Бойкова считает, что могла избежать глупой ошибки на ЧЕ по фигурному катанию

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Ставшая бронзовым призером чемпионата Европы по фигурному катанию в паре с Дмитрием Козловским Александра Бойкова уверена, что они могли выступить успешнее, если бы избежали ошибки.

Фото: РИА Новости
Камила Валиева обновила мировой рекорд на чемпионате Европы

По итогам двух программ Бойкова и Козловский заняли третье место на проходящем в Таллине чемпионате Европы, пропустив вперед две другие российские пары - Анастасию Мишину и Александра Галлямова и Евгению Тарасову и Владимира Морозова.

После произвольной программы Бойкова и Козловский были огорчены результатом. И партнерша рассказала почему.

"Прежде всего мы могли бы избежать глупой ошибки с моей стороны в короткой программе", - приводит слова Бойковой RT.

Спортсменка добавила, что дуэт мог исполнить произвольную программу более эмоционально, однако отметила, что для чистого проката им был необходим абсолютный контроль.

Спорт Фигурное катание Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022