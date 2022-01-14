Бойкова считает, что могла избежать глупой ошибки на ЧЕ по фигурному катанию

Ставшая бронзовым призером чемпионата Европы по фигурному катанию в паре с Дмитрием Козловским Александра Бойкова уверена, что они могли выступить успешнее, если бы избежали ошибки.

По итогам двух программ Бойкова и Козловский заняли третье место на проходящем в Таллине чемпионате Европы, пропустив вперед две другие российские пары - Анастасию Мишину и Александра Галлямова и Евгению Тарасову и Владимира Морозова.

После произвольной программы Бойкова и Козловский были огорчены результатом. И партнерша рассказала почему.

"Прежде всего мы могли бы избежать глупой ошибки с моей стороны в короткой программе", - приводит слова Бойковой RT.

Спортсменка добавила, что дуэт мог исполнить произвольную программу более эмоционально, однако отметила, что для чистого проката им был необходим абсолютный контроль.