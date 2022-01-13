Камила Валиева обновила мировой рекорд на чемпионате Европы

Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате Европы в Таллине, обновив мировой рекорд. Предыдущее достижение тоже принадлежало ей и было установлено на домашнем этапе Гран-при в Сочи (87,42 балла). Но чем ближе Олимпиада в Пекине, тем больше восхищает Камила. На этот раз она преодолела отметку в 90 балов - 90,45.

- Эти баллы означают, что я двигаюсь в правильном направлении, что я не просто так выхожу каждый день на тренировку и оттачиваю элементы. Это мотивация, чтобы продолжать работать, - цитирует Валиеву пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ). - Приятно получить такие высокие оценки. Но до выхода на лед я стараюсь не думать о возможных рекордах, я сосредоточена на программе, на том, чтобы передать образ, настроение, захватить своим прокатом судей и зрителей. Надеюсь, мне удастся показать такой же вдохновенный прокат в произвольной программе.

Имя чемпионки и призеров мы узнаем в субботу. Получится ли пьедестал полностью российским? Загадывать не будем, ведь по итогам короткой программы российской тройки лидеров мы не увидели. Второй стала бельгийка Луна Хендрикс (76,25), которая плакала и пребывала в шоке от своего прорыва. Третьей пока идет Александра Трусова (75,13). А действующая чемпионка мира Анна Щербакова и вовсе осталась только четвертой (69,05).

В первый день турнира все радостно ахали и охали, нахваливая наших одиночников, которые совершенно неожиданно показали стабильные, уверенные и чистые прокаты. Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко исполнили по два четверных прыжка, набрали под 100 баллов каждый и захватили лидерство. Вчера во время выступления фигуристок Этери Тутберидзе - за исключением Валиевой, которая сделала тройной аксель, тройной флип и каскад "тройной лутц - тройной тулуп" - все эти междометия приобрели совсем другую эмоциональную окраску.

Александра Трусова в очередной раз рискнула и пошла в короткой программе на элемент ультра-си - аксель в 3,5 оборота, но упала. Анна Щербакова также ошиблась. Снова подвел каскад "тройной лутц - тройной риттбергер". Спортсменка упала с первого тройного прыжка, сорвав элемент. Отсюда и такие низкие оценки, недотянувшие даже до 70 баллов. Аня не попала в топ-3 по итогам короткой программы впервые за два года и во второй раз в карьере. Такое случалось только на Гран-при США в 2019 году.

Камила Валиева "улетела" в космос, Александра Трусова и Анна Щербакова упали, пропустив вперед бельгийку. Так будет ли в Таллине российский пьедестал?

Но в произвольной программе у Трусовой есть козыри в виде квадов. На отборочном чемпионате России, где конкуренция повыше, чем на любом крупном международном старте, она, к примеру, сделала три четверных, в том числе два в каскаде. Осечка была только на сольном четверном тулупе. С пятого места Саша поднялась на вторую строчку. А вот Щербакова упала на четверном флипе. Но дело же не только в физических кондициях, но и психологии, настрое. "Русская ракета" Трусова ничуть не жалеет о риске. "Отказаться от тройного акселя - значит проиграть", - заявила она журналистам.

Аня Щербакова, напротив, была расстроена и подавлена: "Этот прокат - совсем не то, на что я рассчитывала. Больше сложно сказать, будем разбираться. Но вне программы я ни разу не допустила ошибки на этом каскаде, проблемы с ним только в прокате. Значит, они не техническая, а в голове".

Где будем смотреть

14 января, пятница

Первый канал

17.00. Танцы. Ритм-танец. Прямая трансляция.

15 января, суббота

Первый канал

21.30. Танцы. Женщины. Произвольные программы. Прямая трансляция.

Парное катание

В четверг, 13 января, уже после подписания этого номера "РГ" в печать определились победители ЧЕ в парах. По итогам короткой программы лидерство захватили действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые, как и Валиева, отметились мировым рекордом (82,36 балла). В тройке лучших были еще два наших дуэта: Евгения Тарасова - Владимир Морозов и Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.