Фигуристы Мишина и Галлямов стали чемпионами Европы

Действующие чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золото чемпионата Европы, который проходит в Таллине. Весь пьедестал получился российским.

Мишина-Галлямов набрали за произвольную программу 157,46 балла, побив мировой рекорд, и в сумме за две программы - 239,82 балла.

Второе место заняли чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира и олимпийского командного турнира Евгения Тарасова - Владимир Морозов (154,85 и 236,43 балла соответственно).

Чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова - Дмитрий Козловский стали третьими (150,97 и 227,23).

Напомним, что в короткой программе Анастасия Мишина и Александр Галлямов также обновили мировой рекорд - 82,36 балла. Предыдущий принадлежал Бойковой - Козловскому, который они оформили как раз на победном ЧЕ-2020 в Граце (82,34 балла).