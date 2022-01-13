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13.01.2022 00:25
Рубрика: Спорт

Мишина-Галлямов: Без конкуренции было бы скучно

Текст: Анна Козина
Действующие чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате Европы с новым мировым рекордом - 82,36 балла.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Ученики Тамары Москвиной и Артура Минчука считают, что конкуренция помогает им двигаться вперед. Отметим, что они тренируются в одной группе с действующими чемпионами Европы Александрой Бойковой - Дмитрием Козловским, которые идут сейчас третьим. На втором месте располагается еще одна наша пара - чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира и олимпийского командного турнира Евгения Тарасова - Владимир Морозов.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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- Это наш дебютный чемпионат Европы, но мы надеемся, что результат будет таким же, как на дебютном чемпионате мира 2021 года в Стокгольме, - отметила Мишина. - Мы выиграли отборочный чемпионат России, но, несмотря на то, что гарантировали себе место в сборной на Олимпиаду, лучше бы остаться в лидерах. Ведь в нашей команде так много великолепных спортсменов. Но без конкуренции, когда кто-то на 20 баллов впереди, было бы скучно. А у нас очень плотные результаты. Здорово чувствовать накал борьбы.

- Всегда найдется кто-то, кто сможет заменить тебя. Это нас мотивирует работать и совершенствовать свое катание, - добавил Галлямов.

Спорт Фигурное катание Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022