Мишина-Галлямов: Без конкуренции было бы скучно

Ученики Тамары Москвиной и Артура Минчука считают, что конкуренция помогает им двигаться вперед. Отметим, что они тренируются в одной группе с действующими чемпионами Европы Александрой Бойковой - Дмитрием Козловским, которые идут сейчас третьим. На втором месте располагается еще одна наша пара - чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира и олимпийского командного турнира Евгения Тарасова - Владимир Морозов.

- Это наш дебютный чемпионат Европы, но мы надеемся, что результат будет таким же, как на дебютном чемпионате мира 2021 года в Стокгольме, - отметила Мишина. - Мы выиграли отборочный чемпионат России, но, несмотря на то, что гарантировали себе место в сборной на Олимпиаду, лучше бы остаться в лидерах. Ведь в нашей команде так много великолепных спортсменов. Но без конкуренции, когда кто-то на 20 баллов впереди, было бы скучно. А у нас очень плотные результаты. Здорово чувствовать накал борьбы.

- Всегда найдется кто-то, кто сможет заменить тебя. Это нас мотивирует работать и совершенствовать свое катание, - добавил Галлямов.