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12.01.2022 23:27
Рубрика: Спорт

Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ

Текст: Анна Козина
Действующие чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате Европы, который проходит в Таллине. На втором и третьем месте еще два наших дуэта: Евгения Тарасова - Владимир Морозов и Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Мишина - Галлямов, а также титулованные и опытные Тарасова - Морозов продемонстрировали чистые прокаты, получив личные рекорды - 82,36 и 81,58 балла соответственно. Больше того, лидеры обновили мировой рекорд.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Трое наших фигуристов лидируют после короткой программы на ЧЕ

Предыдущий принадлежал действующим чемпионам Европы Бойковой - Козловскому, который они установили как раз на ЧЕ-2020 в Граце (82,34 балла).

В прокате в Таллине экс-рекордсменам не удалось избежать ошибок при выполнении параллельного прыжка. Партнерша сдвоила тройной сальхов, поэтому оценки им поставили невысокие - 76,26.

Судьба медалей решится завтра, когда пары представят произвольные программы.

Спорт Фигурное катание Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022