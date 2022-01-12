Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ

Действующие чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате Европы, который проходит в Таллине. На втором и третьем месте еще два наших дуэта: Евгения Тарасова - Владимир Морозов и Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Мишина - Галлямов, а также титулованные и опытные Тарасова - Морозов продемонстрировали чистые прокаты, получив личные рекорды - 82,36 и 81,58 балла соответственно. Больше того, лидеры обновили мировой рекорд.
Предыдущий принадлежал действующим чемпионам Европы Бойковой - Козловскому, который они установили как раз на ЧЕ-2020 в Граце (82,34 балла).
В прокате в Таллине экс-рекордсменам не удалось избежать ошибок при выполнении параллельного прыжка. Партнерша сдвоила тройной сальхов, поэтому оценки им поставили невысокие - 76,26.
Судьба медалей решится завтра, когда пары представят произвольные программы.