Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ

Действующие чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате Европы, который проходит в Таллине. На втором и третьем месте еще два наших дуэта: Евгения Тарасова - Владимир Морозов и Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости