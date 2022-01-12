Трое наших фигуристов лидируют после короткой программы на ЧЕ

Российский фигурист Андрей Мозалев выиграл короткую программу на чемпионате Европы, который стартовал в Таллине. Еще два наших одиночника - Марк Кондратюк и Евгений Семененко - в тройке лучших. Все участники - дебютанты континентальных первенств.

Мозалев показал чистый прокат, прыгнув каскад "четверной тулуп - тройной тулуп", четверной сальхов и тройной аксель. Он получил 99,76 балла, что является его личным рекордом.

Лучшие результаты за карьеру показали и его партнеры по сборной. И Кондратюк, и Семененко сделали по два квада, в том числе один в каскаде. Оценки ребят - 99,06 и 99,04 соответственно.

Отметим, что Андрей Мозалев, хоть и взял бронзу на отборочном чемпионате России, изначально был запасным. Место в команде он получил после того, как Михаил Коляда снялся из-за травмы стопы, получено на тренировке.