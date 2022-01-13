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13.01.2022 16:27
Рубрика: Спорт

Мишина и Галлямов установили мировой рекорд на чемпионате Европы

Текст: Анна Козина
Как ни странно звучит, но действующие чемпионы мира в парном катании и первый номер сборной России Анастасия Мишина и Александр Галлямов приехали на чемпионат Европы в Таллин в роли дебютантов континентальных первенств. Однако это не помешало им продемонстрировать прекрасный прокат короткой программы с идеальными параллельными вращениями и прыжками и обновить мировой рекорд - 82,36 балла. В тройке лучших еще два наших дуэта: Евгения Тарасова - Владимир Морозов и Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов не обратили особого внимания на высокие оценки. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира и олимпийского командного турнира Тарасова - Морозов, которым никак не удавалось в этом сезоне выигрышно подать свои весьма удачные программы из-за технических ошибок и срывов элементов, наконец показали чистый прокат. Если не считать мимолетного касания рукой у партнерши на выбросе. Наградой стал личный рекорд - 81,58 балла.

Действующим чемпионам Европы Бойковой и Козловскому не удалось избежать ошибок при выполнении параллельного прыжка. Партнерша сдвоила тройной сальхов, поэтому оценки им поставили совсем не высокие - 76,26. А ведь именно они были обладателями предыдущего мирового рекорда, который ребята установили как раз на ЧЕ-2020 в Граце (82,34 балла).

Судьба медалей решилась вчера уже после подписания этого номера "РГ" в печать. В российском пьедестале сомнений нет. Слишком высок их уровень по сравнению с соперниками-европейцами. А единственная пара, способная хотя бы побороться за подиум - Николь Делла Моника - Маттео Гуаризе из Италии, снялась с соревнований.

Но и внутренней конкуренции нашим парам хватает.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Мишина-Галлямов: Без конкуренции было бы скучно

- Это наш дебютный чемпионат Европы, но мы надеемся, что результат будет таким же, как на дебютном чемпионате мира 2021 года в Стокгольме, - отметила Мишина. - Мы выиграли отборочный чемпионат России, но, несмотря на то что гарантировали себе место в сборной на Олимпиаду, лучше бы остаться в лидерах. Ведь в нашей команде так много великолепных спортсменов (с Бойковой - Козловским они тренируются в одной группе у Москвиной и Минчука. - "РГ"). Но без конкуренции, когда кто-то на 20 баллов впереди, было бы скучно. А у нас очень плотные результаты. Здорово чувствовать накал борьбы.

- Это нас мотивирует работать и совершенствовать свое катание, - добавил Галлямов.

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