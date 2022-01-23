Сборная России по хоккею проведет три контрольные игры перед Олимпиадой

Хоккейная сборная России проведёт три контрольных матча перед зимними Олимпийскими играми в Пекине.

"У нас в планах три игры. Две двусторонки в Новогорске 27 января и 1 февраля. И игра с Латвией стоит в плане 5 февраля. Но этот вопрос еще надо решить с Международной федерацией хоккея (IIHF). Нас просят три дня после прилета меньше контактировать с атлетами", - приводит РИА Новости слова генерального менеджера сборной Ильи Ковальчука.

Ранее был объявлен состав команды на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Российская сборная, являющаяся действующим олимпийским чемпионом, сыграет в группе с Чехией, Швейцарией и Данией.