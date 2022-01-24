Алексей Жамнов: То, что нет НХЛ - минус, но Олимпиада есть Олимпиада

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал ценность олимпийского хоккейного турнира без игроков, выступающих в НХЛ.

"То, что нет НХЛ - минус для всего хоккея. Хочется, чтобы на такие соревнования приезжали сильнейшие, защищали честь своей страны. Но Олимпиада есть Олимпиада, это на всю жизнь. А говорить, что у нас железобетонные медали - это неправильно. Это спорт. В Пхенчхане никто не ждал немцев в финале. Все зависит от нас самих. Это их право, говорить, все, что они хотят. Наше дело защищать честь страны", - сказал Жамнов.

А генеральный менеджер сборной Илья Ковальчук подчеркнул, что не совсем согласен с тезисом одного из членов тренерского штаба команды Алексея Кудашова, что Олимпийские игры - "дело государственной важности".

"Олимпийские игры - это праздник. Для каждого спортсмена - мечта детства. Мы хотим порадовать болельщиков, журналистов", - отметил Ковальчук.