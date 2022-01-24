Ковальчук: Овечкин до последнего предпринимал попытки поехать на Олимпиаду

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о реакции российских игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге, в частности Александра Овечкина и Евгения Малкина, на решение НХЛ не отпускать хоккеистов на Олимпиаду в Пекин.

"Мы постоянно общаемся и с Александром, и с Евгением. Овечкин предпринимал все попытки поговорить с хозяином клуба, с генменеджером. Но теперь им обоим придется играть до Милана. Будем надеяться, что у них хватит сил, здоровья, чтобы в 2026 году быть в такой же форме, в какой они находятся сейчас", - отметил Ковальчук.

Отметим, что к Олимпиаде-2026 Овечкину будет 40 лет, Евгению Малкину - 39.